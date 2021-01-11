МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Сочи до 14 января

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном сходе лавин в горах Сочи.

По данным ведомства, с 18:00 11 января до 18:00 14 января лавиноопасность будет сохранятся в горах выше 1500 метров. МЧС не исключает возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, а также затруднений движения на дорогах.

В связи с этим спасательные службы просят не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменениями погоды, а также знать в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее жителей и гостей Кубани предупредили о значительном ухудшении погоды с 10 по 12 января. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. В этот период ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед, ухудшение видимости на дорогах.

Алексей Белянин