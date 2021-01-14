Не готовьте ваши носовые платки

В прокат вышла мелодрама Андре Эркау «Небеса подождут» — трогательная история о больной раком юной девушке, очень вольно основанная на реальных событиях, которые создатели картины старательно смягчили. Приготовленные Юлией Шагельман заранее носовые платки так и остались неиспользованными.

Конечно, в первую очередь авторы фильма хотели донести до зрителей идею о необходимости любить и ценить жизнь, каждое ее мгновение, ведь закончиться она может совершенно внезапно, а не напомнить о быстротечности времени той части аудитории, чья молодость пришлась на середину 1990-х. Однако невозможно об этом не думать, глядя на Тиля Швайгера, который молодым, нахальным и красивым 24 года назад сам пустился в обреченный побег от смерти и судьбы в ленте Томаса Яна «Достучаться до небес», а теперь играет погрузневшего пастора, отца почти взрослой дочери, который вынужден беспомощно встретить известие о ее скорой смерти. Книга, написанная прототипом этого персонажа в результате пережитого опыта, и легла в основу сценария Томаса Вашша и Кати Киттендорф.

На преемственность намекает и русское название фильма, хотя в оригинале он называется эмоциональнее: «Бог, ты иногда такой засранец!» Это татуировка, которую набивает себе Штеффи (Синье Ирслингер), узнав, что жить ей осталось максимум полгода. Штеффи любит все планировать: после окончания школы она собиралась пойти стажироваться в полицию, а двухлетие своих отношений с бойфрендом Фаби (Йонас Холденриедер) отметить расставанием с девственностью в Париже. В результате рутинной медицинской проверки эти стройные планы летят ко всем чертям: в полицию девушку не принимают, а родители не пускают ее в Париж и настаивают на том, чтобы срочно начать химиотерапию. Тогда Штеффи сбегает из дома без денег и документов, в компании циркового мотоциклиста Стива (Макс Хубахер, одетый и загримированный под этакого немецкого Джеймса Дина), который обещает отвезти ее в «город любви» на стареньком пикапе.

Несмотря на то что рак служит отправной точкой сюжета, на следующие полтора часа авторы фильма про него почти забывают. Хроника трехдневного путешествия Штеффи и Стива скроена по лекалам подросткового ромкома, а все возможные острые углы, как и шутки, в ней прилежно сглажены. Разумеется, в начале пути герои раздражают друг друга, что неизбежно перетекает во взаимную привязанность и даже любовь. Ничего плохого с ними не случается ни разу, даже когда обиженный Стив оставляет Штеффи одну на заправке — ее выручает барменша Тамми (Жасмин Герат), которая ведет себя как заботливая старшая сестра, хоть и знакомит девочку с такими радостями жизни, как текила и татуировки. После этого инцидента Стив становится истинным джентльменом, о еде и прочих бытовых мелочах парочка как-то не задумывается, а единственная неприятная встреча у них случается с владельцем еще одной заправки (Бенно Фюрманн), но и из этой ситуации они выбираются с наименьшими потерями.

Родители (мать Штеффи Еву играет Хайке Макач), вместо того чтобы позвонить в полицию, сами бросаются за дочерью и догоняют ее, еще не доехав до Парижа. На этом месте ждешь уже хоть какого-нибудь конфликта, но даже намек на него тонет в счастливых слезах, объятиях, взаимных признаниях в любви и комических репризах про извлечение куска стекла, застрявшего в ягодицах Стива. В результате папа с мамой, конечно, осознают, что дочери надо напоследок подарить немножко свободы и пространства для скромных подростковых безумств, и отпускают ее с тем самым Богом, который иногда бывает таким засранцем.