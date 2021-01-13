Пермская IT-компания разработала концепцию цифровой платформы для небоскребов в «Москва-Сити»

Пермская IT-компания Unicorn (ООО «Юникорн») разработала концепцию единой цифровой среды для небоскребов iCity в деловом центре столицы «Москва-Сити». Как сообщает “Ъ ”, iСity позиционируется как первый цифровой бизнес-центр в России. Он будет целиком основан на технологиях «умного» здания, что подразумевает автоматизацию всех систем жизнеобеспечения, эффективное потребление ресурсов, автоматизированную систему безопасности и комфортную среду для жизни.

«Нашей задачей было спроектировать для iCity концепцию смарт-инфраструктуры, которая даже в 2023 году сделает здание передовым, то есть создать ядро цифровой платформы так, чтобы можно было подключить к ней все инженерные системы, которые заложены в проект, и при этом дать возможность неограниченному числу “умных” устройств подключаться к ней в будущем», — рассказала директор Unicorn Светлана Перминова.

По словам авторов проекта, смарт-инфраструктура позволит обеспечить digital сhic — новый уровень комфорта, который возникает при взаимодействии людей с инфраструктурой здания. Под digital chic подразумеваются современные технологии, способные узнавать человека, выявлять его привычки и угадывать потребности. В помещениях будут установлены камеры и различные датчики, которые будут считывать данные, связанные с особенностями поведения людей (доступ в здание будет обеспечиваться на основе биометрии), а нейросети — анализировать их и отслеживать закономерности в поведении. «Например, если человек в четыре часа дня стабильно заказывает кофе, в какой-то момент здание спросит, не хочет ли он кофе», — пояснила госпожа Перминова.

Компания Unicorn основана в 2015 году, занимается разработкой аппаратных и программных решений в рамках концепции «умный дом — умное здание — умный квартал». На сегодняшний день Unicorn является R&D лабораторией в направлении IoT, разработчиком и оператором ПО для интеллектуальных зданий и экосистем жилых комплексов. В 2018 году компания получила статус резидента «Сколково». Основатель проекта — председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков. В настоящий момент 50% ООО «Юникорн» принадлежит ООО «Рубикон» Андрея Кузяева, 24,5% — господину Южакову, еще 25,5% — Светлане Перминовой. По данным kartoteka.ru, выручка компании в 2019 году составила 36,6 млн руб., чистый убыток — 17,8 млн руб.