Ума палата

К 2023 году в деловом центре столицы «Москва-Сити» должны появиться два новых небоскреба iCity — Time Tower и Space Tower. Этот деловой комплекс класса «A» специалисты называют крупнейшим офисным проектом 2020 года в России. За архитектуру отвечает американское архитектурное бюро JAHN Architecture, за интерьер общественных пространств и ландшафтный дизайн — британские компании Yorgo Lykouria и Gillespies соответственно, а вот концепцию единой цифровой среды доверили известным российским IT-разработчикам в области искусственного интеллекта зданий — резиденту «Сколково» компании Unicorn.

iСity позиционируется как первый цифровой бизнес-центр в России. Он будет целиком основан на технологиях «умного» здания, что подразумевает автоматизацию всех систем жизнеобеспечения, эффективное потребление ресурсов, автоматизированную систему безопасности и комфортную среду для жизни.

«В нашей компании сосредоточены уникальные для российского рынка компетенции в области автоматизации, диспетчеризации зданий,— рассказывает директор Unicorn Светлана Перминова.— В 2017 году мы начали создавать уникальную облачную платформу и линейку аппаратных решений для “умных” зданий, которые теперь доступны на рынке под брендом Ujin. Это программное обеспечение, которое, с одной стороны, умеет взаимодействовать с инженерными системами, имеющими цифровую составляющую: системой контроля доступа, видеонаблюдением, приборами учета и т. д., а также с “умными” устройствами интернета вещей, с другой — налаживает взаимодействие между всеми этими устройствами и людьми. Мы поддерживаем пользовательские интерфейсы: веб, мобильные приложения, голосовых помощников вроде Алисы или Маруси».

Ujin — это операционная система, интеллектуальный центр всего здания, задача которого — дать конечным пользователям доступ ко всем сервисным возможностям современных цифровых технологий.

«Мы давно работаем с застройщиком iCity — MR Group, сейчас подключаем к нашей платформе жилой комплекс “Селигер” и бизнес-центр “Савеловский-Сити”,— продолжает директор Unicorn.— И вот теперь наши партнеры доверили нам создание цифровой среды для первого в России “умного” небоскреба iCity».

«Было бы неправильно думать, что в iCity будет использована платформа Ujin,— подчеркивает Светлана Перминова.— Этот продукт существует здесь и сейчас, и мы активно внедряем его по всей стране на различных объектах. iCity — это все-таки про будущее, про 2023 год. Нашей задачей было спроектировать для iCity концепцию смарт-инфраструктуры, которая даже в 2023 году сделает здание передовым, то есть создать ядро цифровой платформы так, чтобы можно было подключить к ней все инженерные системы, которые заложены в проект, и при этом дать возможность неограниченному числу “умных” устройств подключаться к ней в будущем».

«Нам важно было заложить в основу решения требования к открытости платформы, чтобы в дальнейшем любой разработчик мог создавать для iCity приложения, которые обеспечивали бы новые опции для разного типа пользователей, имели бы возможность управлять устройствами, которые есть в здании, коммуницировать с людьми через публичные или приватные интерфейсы каждого человека: его смартфон, компьютер и т. д. Повторюсь, главное — за счет автоматизированного взаимодействия всех систем “умного” здания обеспечить максимальный комфорт и оптимизировать временные затраты находящихся там людей».

Это и есть то, что авторы проекта называют digital сhic — новый уровень комфорта, который возникает при взаимодействии людей с инфраструктурой здания. Под digital chic подразумеваются современные технологии, способные узнавать человека, выявлять его привычки, угадывать если не желания, то как минимум потребности и тем самым экономить его время.

«Мы подготовили технические требования к каждой локации здания, будь то коридор, холл, лифт, офис, лобби, атриум, и проработали комплекс технических средств, то есть определили, какие датчики должны присутствовать в том или ином помещении, сколько камер необходимо там установить, как они должны располагаться, какие интерфейсы должны присутствовать»,— объясняет Светлана Перминова. Все эти устройства будут считывать данные, связанные с особенностями поведения людей (доступ в здание будет обеспечиваться на основе биометрии), а нейросети — анализировать их и выявлять закономерности в поведении.

«Например, если человек в четыре часа дня стабильно заказывает кофе, в какой-то момент здание спросит, не хочет ли он кофе. Причем тем способом, который будет доступен в помещении, где человек находится,— говорит директор Unicorn.— Может push-уведомление прислать, через динамик произнести, вывести на интерактивную панель. Или, допустим, человек в кабинете всегда настраивает определенные температуру и влажность. Зная об этом, “умное” здание может без напоминаний задать те же параметры, например, в переговорной комнате».

«Не исключено, что в 2023 году вокруг нас будет “умным” все: стол, стул, ручка,— говорит Светлана Перминова,— и мы должны связать “умный” стул, который узнает севшего на него человека, с включением кондиционера на определенную мощность, закрытием штор или запуском аудиосопровождения. То есть уже сейчас перед нами стоит задача создания будущего, о котором мы с вами читали в фантастических книгах».

Елена Туева