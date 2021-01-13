ЦБ предписал сервису Сбербанка «ЮMoney» ограничить переводы денег между физлицами и зарубежными компаниями

Центробанк запретил платежному сервису Сбербанка «ЮMoney» (ранее — «Яндекс.Деньги») операции физлиц с компаниями-нерезидентами на шесть месяцев, сообщил один из клиентов системы в блоге на vc.ru. В комментарии к посту с выдержкой из письма ЦБ представитель «ЮMoney» подтвердил его подлинность.

«Во исполнение данного предписания мы приостанавливаем осуществление переводов от физических лиц и/или зачисление денежных средств в пользу физических лиц по заключенному между нашими компаниями договору,— приводится на vc.ru отрывок из письма ЦБ.— Это произойдет в течение текущих суток по московскому времени».

Решение вынесено по результатам проверки конца 2020 года, говорится в сообщении. «Банк России проводил плановую проверку, по результатам которой было получено предписание»,— подтвердил представитель «ЮMoney» слова автора поста. В компании уточнили, что оно вступило в силу 12 января.

Ранее подобное ограничение коснулось компании Qiwi. В отличие от нее сервис «ЮMoney» не получил штрафа. Однако введенные против него ограничения на трансакции за рубеж оказались более жесткими, приводит The Bell мнение двух собеседников на финтехрынке. Решение ЦБ вызвало обвал капитализации Qiwi и спровоцировало коллективный судебный иск инвесторов сервиса в США.