Власти Башкирии на три дня полностью перекроют путепровод на Валиди

Региональное правительство намерено в тестовом режиме полностью перекрыть движение по путепроводу на пересечении улицы Валиди и проспекта Юлаева, сообщил в Facebook премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Движение по обеим полосам будет закрыто с 16 по 18 января. Сейчас движение по путепроводу закрыто только по направлению из центра города в сторону Монумента Дружбы.

По словам господина Назарова, решение перекрыть обе полосы связано с требованием главы региона Радия Хабирова ускорить реконструкцию. «Это получится, если мы будем ремонтировать путепровод над проспектом Салавата Юлаева не по полосам, как это происходит сейчас, а сразу целиком»,— написал премьер-министр. После того, как тестовое перекрытие завершится, будет принято окончательное решение — закрывать весь путепровод на срок ремонта или нет.

Анна Соколова