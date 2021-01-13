Сети «Доброцен» и «Экономаркет» за год нарастили число магазинов в Перми

За год сети «Доброцен» и «Экономаркет» увеличили число своих магазинов в Перми: по сравнению с 2019 годом, оба ритейлера открыли еще по две торговые точки. Летом 2019 года уральская сеть дискаунтеров «Доброцен» насчитывала в краевом центре только три магазина. Теперь, по данным справочника 2gis.ru, их уже пять. Новосибирская сеть «Экономаркет» открыла свой первый гипермаркет в Перми в начале 2020 года, сейчас в городе насчитывается уже три магазина сети.

Отметим, крупную сеть продуктовых дискаунтеров «Доброцен» развивает уральский бизнесмен Вадим Терещенко. Первый магазин сети «Доброцен» открылся в 2016 году в Красноуфимске. Дискаунтеры «Доброцен» представляют собой продуктовые магазины-склады с низкими ценами. По данным сайта сети, в соседней Свердловской области работает 22 магазина «Доброцен». В территориях Прикамья всего действует 16 дискаунтеров: в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Октябрьском, Осе, Очере, Соликамске, Чайковском, Чернушке, Чусовом. В России работает более 200 магазинов, филиалы «Доброцена» есть и в Беларуси.

Первый гипермаркет «Экономаркет» открылся в Перми по ул. КИМ, 75, на площади в 6 тыс. кв. м. В магазинах сети представлена одежда, обувь, аксессуары, товары для дома по низким ценам. «Экономаркет» был основан в 2010 году в Новосибирске. Менее чем за семь лет в регионах России открыли более 40 магазинов сети. Кроме Перми, гипермаркет «Экономаркет» есть и в Березниках. В kartoteka.ru имеются сведения о четырех обществах с названием ООО «Экономаркет», однако только два из них зарегистрированы в Новосибирске и торгуют одеждой, арендуют и управляют недвижимостью, их руководитель и учредитель — Камардин Сафаров.