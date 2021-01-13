Еще 192 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 192 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 75-летняя женщина и мужчины 64 и 73 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 74 жителей Ижевска, 21 гражданин из Сарапула, 12 — из Игринского района, по девять — из Глазова, Завьяловского и Алнашского районов, восемь — из Селтинского района, шесть — из Сарапульского района, пять — из Воткинска, по четыре — из Можги, Якшур-Бодьинского, Сюмсинского и Вавожского районов, по три — из Балезинского, Дебесского, Увинского, Киясовского и Каракулинского районов, по два — из Ярского, Шарканского, Кезского и Глазовского районов. При этом 189 человек вылечились от COVID-19.

За все время в республике подтвердили 22494 случая заражения коронавирусом. Из них 315 закончились летальным исходом, 18649 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 162 заболевших находятся в тяжелом состоянии.