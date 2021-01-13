На Кубани в 2020 году выявили 142 случая нарушения ветеринарного законодательства

В минувшем году сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с полицейскими выявили на постах ДПС 142 случая нарушения ветеринарного законодательства. Это касается перемещения продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, за 12 месяцев 2020 года без документов на Кубани пытались провести продукцию весом 172,18 тонн. Было принято решение об уничтожении 53 тонн продукции животного происхождения, признанной некачественной и опасной.

Также в 11 случаях было выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов при перемещении 11,7 тыс. животных и 89,7 тыс. штук яиц, из которых было уничтожено 21,2 тыс. штук. По выявленным фактам составлено 150 протоколов об административных правонарушениях на сумму почти 2,6 млн руб.

Василий Хитрых