Мороз дошел до автобусов

Депутаты гордумы Ульяновска требуют лишать лицензий частных перевозчиков системы городского общественного транспорта за невыход на маршрут в период низких температур. В ближайшее время депутаты совместно с представителями администрации намерены сами провести проверку всех маршрутов и составить протоколы о нарушениях, чтобы затем приступить к процедуре лишения лицензии. Впрочем, мэр Ульяновска Сергей Панчин не намерен действовать излишне жестко, поясняя, что частники спасают город от транспортного коллапса в условиях, когда у мэрии нет средств на развитие муниципального транспорта. В региональном Транспортном экспертном союзе отмечают, что депутаты плохо знают законы, и рекомендуют гордуме лучше заняться проблемами транспортной инфра­структуры.

Во вторник руководитель фракции «Единая Россия» Ульяновской городской думы Антон Антипов сообщил в Twitter, что «на аппаратном (совещании. — „Ъ“) глава города Сергей Панчин очень жестко прошелся по частным перевозчикам». «На улице минус 28, а частники не выполняют взятые на себя обязательства. Вопрос по транспорту перезрел уже. Муниципального транспорта явно недостаточно. Моргачев (депутат гордумы Сергей Моргачев, в прошлом — начальник регионального ГИБДД. — „Ъ“) поддерживает, что ситуация с муниципальным транспортом серьезная. Предлагает начинать отбирать лицензии у тех, кто не исполняет свои обязательства»,— написал господин ­Антипов.

В беседе с „Ъ“ он пояснил, что полностью поддерживает Сергея Моргачева в части лишения лицензии частных перевозчиков, нарушающих требования, установленные для работы общественного транспорта. «На сегодняшний день, к сожалению, сложилась монопольная ситуация, когда правила игры на общественном транспорте диктуют частники, поскольку муниципальный транспорт развит недостаточно»,— сказал депутат, отметив, что гордума намерена отреагировать на ситуацию — «депутатский корпус в ближайшее время начнет проводить рейды с представителями администрации города, приглашая их в последний момент, чтобы избежать утечки информации», после чего будут предприниматься меры «вплоть до лишения лицензии». Приведя пример с частным перевозчиком, который «на сверхприбыльных маршрутах работает исправно, в то время как на убыточных маршрутах машин никогда нет», он подчеркнул, что «такого быть не должно, и таких надо отстранять от этой сферы». «Либо вы исполняете все свои обязательства, либо будем очищать этот рынок»,— добавил депутат. Он считает, что «постепенно надо делать, чтобы преобладающим общественным транспортом был муниципальный, как минимум 70–80% перевозок», «и тогда именно город уже сможет диктовать правила игры».

Заметим, на сегодня частные перевозчики занимают 60% рынка перевозок общественного транспорта (включая перевозки трамваями и троллейбусами), а на рынке городских автобусных перевозок — более 80%. Всего общий парк частных перевозчиков составляет около 900 автобусов вместимостью от 12 до 28 пассажирских мест и более. На маршрутах (в связи с падением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса) работает около 600 машин. От АО «ПАТП1» (акции в собственности региона и муниципалитета) на маршруты выходит около 50 автобусов средней ­вместимости.

Мэр Ульяновска Сергей Панчин пояснил „Ъ“, что он на аппаратном «не критиковал частных перевозчиков, а просто дал поручение проверить в связи с сильными морозами, как ходит транспорт, а вечером доложить». По его словам, «если будут невыходы транспорта на маршрут, и если это повторяется, то будут лишать лицензии». Впрочем, он заметил, что не намерен действовать жестко, поскольку «обычно перевозчики тут же реагируют на замечания и их устраняют сами», к тому же, в свое время частные перевозчики «спасли Ульяновск от транспортного коллапса, да и сегодня спасают», «и им надо сказать большое спасибо». В то же время глава города подтвердил, что поддерживает стратегию на преобладание в Ульяновске муниципального общественного транспорта, но заметил, что «пока на это в бюджете денег нет».

Заместитель начальника городского управления дорожного хозяйства и транспорта Геннадий Шакиров сообщил „Ъ“, что проведенная во вторник проверка показала, что все автобусы частных перевозчиков вышли на маршруты без срывов, «невыходов не выявлено». «Был только один случай, когда у автобуса ПАЗ 28 маршрута не смогли завезти двигатель из-за мороза, но и эту проблему они устранили»,— заметил господин Шакиров. Он также пояснил, что лишить лицензии за невыход на маршрут, даже если б это и было, нельзя, «это не относится к перечню лицензионных требований», но по региональному закону можно перевозчика через суд лишить свидетельства на данный маршрут, если нарушения совершаются как минимум три раза, но до этого еще не доходило ни разу.

Председатель правления регионального Транспортного экспертного совета Виктор Сидоренко сказал, что «даже если депутаты обратятся в управление государственного автодорожного надзора с требованием лишения перевозчика лицензии, им все равно откажут, поскольку их недовольство не попадает под лицензионные требования». «Вообще-то пора бы уже депутатам начинать разбираться в законах, а не говорить ни о чем. Лучше бы гордума обратила внимание на необходимость совершенствования транспортной инфраструктуры»,— сказал господин Сидоренко. По его словам, ПАТП1, имея мощную базу с теплыми боксами и получая дотации от государства, при этом занимает только 20% рынка, «а частные перевозчики, фактически выполняя социальную услугу и удерживая одну из самых низких в России стоимость проезда (20 руб.), при этом напрочь отделены от ресурсов государства — от имущества, от земли и финансовых средств». «И никто из депутатов не задастся вопросом, а что мы сделали для их стабильной работы»,— добавил Виктор Сидоренко.

Сергей Титов, Ульяновск