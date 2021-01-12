В Минске проходят акции памяти погибшего в ходе протестов Бондаренко

В различных районах Минска проходят локальные акции протеста, сообщает Telegram-канал «Tut.by Политика». В частности, акции проходят в микрорайоне Красный Бор, у метро «Спортивная» и в микрорайоне «Восток». Отметим, что сегодня, 12 января, два месяца со дня смерти сторонника белорусской оппозиции Романа Бондаренко.

По информации канала, на улице Воронянского в Минске полиция задержала протестующих. Количество задержанных не уточняется. Также жители Минска обновили мемориалы памяти господина Бонадренко. Кроме того, в Жодино вспомнили погибшего Никиту Кривцова.

Роман Бондаренко был избит на «Площади перемен» после того, как начал разговаривать с людьми, снимающими с заборов развешанные протестующими бело-красные ленты. После драки он был задержан и переведен в отделение милиции, а оттуда — госпитализирован с отеком мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Вечером 12 ноября он умер.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Протестующие считают победителем выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

О реакции ЕС на смерть Романа Бондаренко — в материале “Ъ” «Траур протеста».