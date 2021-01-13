Пандемия не разогнала электронное ОСАГО

Локдаун подогрел спрос на цифровые услуги, но не в ОСАГО. Как следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам 2020 года доля электронных продаж осталась на уровне «докоронавирусных» времен — 50% полисов ОСАГО все так же продаются онлайн. Отсутствие вполне резонного во время пандемии роста цифровых продаж на рынке объясняют удовлетворением спроса. Равновесие может сдвинуть в пользу дальнейшей цифровизации только введение дистанционного урегулирования убытков — законопроект о нем уже принят депутатами в первом чтении.

Как сообщил во вторник РСА, по итогам 2020 года в России было продано 17,8 млн полисов электронного ОСАГО. Таким образом, доля е-ОСАГО составляет около 50% всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», число проданных электронных полисов также осталось практически на уровне 2019 года. В топ-5 регионов—лидеров по продажам полисов е-ОСАГО вошли Москва (1,6 млн полисов, 9,1% от всех продаж электронного ОСАГО в России), Московская (950 тыс., 5,3%) и Свердловская области (721 тыс., 4,1%), Санкт-Петербург (520 тыс., 2,9%) и Самарская область (510 тыс. е-ОСАГО, 2,9%). В топ-15 есть и пара «токсичных» с точки зрения страховщиков регионов (где выплаты существенно опережают сборы) — Приморский край (412 тыс. е-ОСАГО, 2,3%) и Дагестан (338 тыс., 1,9%).

Президент ВСС Игорь Юргенс настаивает на том, что «год, ознаменовавшийся пандемией и ограничениями на свободное перемещение людей, показал, что е-ОСАГО — удобный и востребованный автовладельцами продукт». «Неслучайно мы видим среди регионов—лидеров по продажам ОСАГО и те, в которых ситуация с коронавирусом стала особенно острой»,— говорит он.

Глава же группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Алексей Бредихин обращает внимание на то, что данные РСА о 50-процентном проникновении электронного ОСАГО не соответствуют статистике Банка России. По данным регулятора, за девять месяцев 2020 года в бумажной форме было продано 18,6 млн полисов, или 62% — и расхождение слишком велико, чтобы исчезнуть за один квартал. «В то же время статистика ЦБ, так же как и данные РСА, не показывает роста проникновения электронного ОСАГО, которого можно было ожидать в условиях карантинных ограничений. По данным ЦБ, за девять месяцев 2019 года доля бумажных полисов ОСАГО составляла 58%,— говорит он.— Локдаун, по логике, должен был подстегнуть электронные продажи, но этого не произошло. Предположительно, это указывает на исчерпание потенциала быстрого роста е-ОСАГО в ближайшем будущем».

В РСА расхождение статистики с ЦБ объясняют разницей учета данных. По данным союза, еще в 2018 году количество проданных полисов е-ОСАГО выросло по сравнению с 2017 годом в 2,45 раза и впервые составило около 50% продаж (тогда ЦБ ввел обязательные электронные продажи ОСАГО для страховщиков). Игорь Юргенс говорит, что на этом уровне доля цифровых продаж и держится последние два года, «это и есть реальная потребность в них». По словам президента РСА, доля автовладельцев, покупающих полисы онлайн, может несколько вырасти, после того как в онлайн перейдет урегулирование убытков. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 16 декабря. Впрочем, и тогда останутся юрлица, которые предпочитают заключать договоры очно. Тем не менее страховщики главной задачей 2021 года видят развитие мобильных приложений для полного спектра сервисов — от продажи полисов до урегулирования убытков. РСА, в свою очередь, уже создал так называемый SDK-модуль для бесшовной связки с сервисом госуслуг. Страховщики с его помощью смогут интегрировать фотофиксацию и извещение о ДТП в свои мобильные приложения.

Татьяна Гришина