Перетоп-менеджмент

Башкирские власти планируют в ближайшие десять дней проверить правильность начисления платы за тепловую энергию в каждом многоквартирном доме республики. Инициатива депутатов стала следствием многочисленных жалоб жителей республики, возмутившихся ростом платежей за отопление до 80%. Основной причиной роста платежей власти называют низкую температуру воздуха, которая была в республике в декабре. Но, как стало известно вчера во время заседания профильного комитета в Курултае, в некоторых случаях показания счетчиков были сняты некорректно, кроме того, в платежки были включены траты на отопление коммерческих помещений. Перерасчет платежей обещают сделать тем, у кого плата за тепло выросла более чем на 42%.

Вчера на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая Башкирии депутаты обсудили тему платы за тепловую энергию. Вопрос стал широко обсуждаться на новогодних каникулах, когда жители Башкирии получили квитанции за декабрь. Жители республики писали в социальных сетях, что сумма за первый зимний месяц оказалась выше, чем за ноябрь, на 30–80%. На сайте change.org от имени движения «СтопБашРТС» появилась петиция с требованием вернуть ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС, входит в «ИнтерРАО») в республиканскую собственность, под которой на вчерашний день подписались около 20 тыс. человек. В правительстве республики и БашРТС рост платы объясняют понижением температуры воздуха в декабре, из-за чего увеличился расход тепловой энергии. В понедельник на оперативном совещании правительства глава республики Радий Хабиров поручил чиновникам «в тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи, разобраться и эти деньги вернуть».

С осени 2020 года в Башкирии изменилась схема взимания платы за отопление. Если ранее стоимость тепла распределялась равномерно по всем 12 месяцам в году, то теперь жители республики платят только в период отопительного сезона.

Председатель республиканского госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк вчера подтвердила, что тарифы на отопление не увеличивались (в Уфе 2 198 руб. за Гкал.— „Ъ“). По ее словам, они вступили в силу 1 июля 2020 года «без повышения, неизмененные», а рост платы связан с изменением объемов отпуска теплоэнергии. Башкирия, по ее словам, на пятом месте в ПФО по размеру тарифа за отопление. Госпожа Бурдюк отметила, что при определении тарифа госкомитет стремится к «соблюдению баланса интересов между потребителем и поставщиком».

Тарифы на теплоэнергию, по словам госпожи Бурдюк, пересматривались несколько лет назад в ФАС России по обращению БашРТС и МУП «Уфимские инженерные сети». По требованию ФАС, республиканский госкомитет увеличил тарифы на 35–40%, включив в них дополнительные расходы на ремонт коммунальных сетей. Ближайшее повышение тарифа на тепло в республике произойдет в июле следующего года — на 3%.

Депутат Курултая от КПРФ Рустам Хафизов спросил, могут ли недовольные жители республики оспорить установленные тарифы. Госпожа Бурдюк ответила, что тарифы могут быть пересмотрены только по решению ФАС России или суда.

Вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов, обращаясь к министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву, сказал, что год назад в республике также было недовольство ростом платежей за ЖКХ, после чего «был перерасчет, напряжение было снято». «15 декабря (2020 года.— „Ъ“) мы на заседании фракции „Единой России“ приглашали ваших коллег, нас заверили, что ситуация не повторится, но она повторилась»,— отметил он. Депутат добавил, что наибольший рост платы отмечен в домах, не включенных в программу энергосбережения. По словам господина Ишмухаметова, если, как обещают метеорологи, на следующей неделе температура воздуха понизится до минус 32 градусов по Цельсию, в этих домах «плата будет непомерная».

Борис Беляев сообщил депутатам, что министерство «отрабатывает каждую жалобу». Он отметил, что, по расчетам, после введения новой системы оплаты, рост ежемесячной платы за тепло должен был составить 42%. Перерасчет, по его словам, будут делать в случаях, где потребителям начислили оплату больше этого процента. У некоторых потребителей, по его словам, плата за тепло в декабре оказалась на 60–80% больше, чем в ноябре. В качестве причины министр назвал «перетопы (когда температура воздуха в квартире выше норматива.— „Ъ“), некорректно снятые показания счетчиков» и «непроведенную инвентаризацию жилого фонда, когда плату за коммерческие помещения включили в расчеты для населения». Господин Беляев отметил, что для потребителей, которым финансово трудно оплатить счет за декабрь, будет предоставлена рассрочка платежа.

Депутат Курултая, бывший первый заместитель мэра Уфы по ЖКХ Салават Хусаинов предложил министру сформировать рабочие группы из чиновников, депутатов, сотрудников надзорных органов и составить «историю болезни» каждого дома: проверить исправность тепловых счетчиков и «проанализировать, корректно ли были сняты показания». Проверку, по словам депутата, необходимо закончить к 23 января, иначе «получим поток обращений, который нас похоронит».

Господин Беляев предложение поддержал, но выразил опасение, что для рабочих групп не хватит специалистов, которые «понимают в счетчиках». Салават Хусаинов его успокоил: «Если успеем проверить только 50% домов, мы жителям скажем, что не хватило специалистов, дайте нам еще один месяц. Нас поймут. Надеюсь».

Депутаты приняли решение рекомендовать министерству ЖКХ создать рабочие группы при управляющих компаниях Уфы.

Дарья Кучеренко