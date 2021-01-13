Недовольство в тротиловом эквиваленте

Часть трудового коллектива крупного оборонного госпредприятия в Дзержинске ФКП «­Завод имени Я. М. Свердлова» потребовала от руководства пересмотреть политику материального стимулирования. Более пятисот сотрудников обратились с требованием не снижать размер премий. В интернете начат сбор подписей под петицией за отставку гендиректора завода Юрия Шумского. Тот в свою очередь объяснил, что из-за пандемии коронавируса и связанного с ней простоя завод получил почти полмиллиарда рублей убытков вместо прибыли, но сохраняет социальные выплаты и не планирует массовых увольнений.



Трудовой конфликт возник в Дзержинске на ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», выпускающем промышленные и боевые взрывчатые вещества, авиабомбы. На подведомственном Минпромторгу РФ оборонном предприятии работают почти 5 тыс. человек. Свыше 500 работников обратились к руководству завода и в профсоюз с коллективным требованием не ухудшать условия выплаты зарплаты. Как сообщает газета «Дзержинское время», получившая копию заявления работников, еще в июле 2020 года на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» было издано положение о премировании и пересмотрены условия коллективного договора. В результате зарплата на предприятии, как утверждают подписавшиеся, заметно снизилась — у рабочих снижение составило от 2 до 4 тыс. руб., у инжнерно-техничских специалистов — от 5 тыс. руб.

Также с 25% до 15% снизился фактический размер ежемесячной премии, с 10% до 5% сократились надбавки за работу с материалами, составляющими государственную тайну. Среди работников предприятия много многодетных родителей, матерей-одиночек, родителей детей-инвалидов, пенсионеров, молодых семей и представителей других социально незащищенных групп населения, сообщило «Дзержинское время». Заводчане также опасаются сокращения штатов на 5% при прежнем производственном плане. «Все это неизбежно приведет к увеличению напряженности на рабочих местах, могут возникнуть угроза нарушения норм охраны труда и ослабление контроля над опасными технологическими процессами и стадиями. При этом никакой материальной заинтересованности и мотивации работников не предусматривается», — отмечается в заявлении работников, требующих не допустить снижения заработной платы и ухудшения условий труда, дабы не повторились трагедии со взрывами на производстве. Напомним, в 2018 году при взрывах и пожаре в цехе погибли шестеро укладчиков и транспортировщиков боеприпасов. В интернете Мария Мамохина (вероятно, родственник одной из погибших работниц) опубликовала петицию к федеральным властям с просьбой тщательно проверить все обстоятельства той трагедии и во избежание снижения зарплат и «давления на коллектив» назначить нового руководителя на завод. Эту петицию на момент подготовки номера подписали 175 человек.

Генеральный директор завода им. Свердлова Юрий Шумский сообщил, что знаком с обращением коллектива о требовании поднять уровень зарплат на предприятии. По его словам, такие письма от сотрудников рассматриваются на встрече руководства с коллективом по итогам финансового года. Руководитель опроверг информацию о том, что сотрудникам снизили оклады, но подтвердил данные о том, что с июля всем категориям работников уменьшили размер премии с 25% до 15%. По словам Юрия Шумского, эта мера носит временный характер и, несмотря на «трудный год», предприятие сохранило единовременное вознаграждение на лечение и отдых — 122 млн руб. в год на всех сотрудников. «В декабре 2020 года была проведена индексация заработной платы для всех категорий работников в размере 3,6 %. Рост фонда оплаты труда составил 18 млн руб. в месяц. На выплату различного рода премий ежемесячно выделяется не менее 25 млн руб.», — заверил господин Шумский. Он рассказал, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году на предприятии упали объемы производства, цехи вынужденно простаивали и впервые за десять лет завод получил убыток в 482 млн руб., хотя в 2021 году рассчитывает на прибыль. Несмотря на это, отметил Юрий Шумский, предприятие оказалось «одним из немногих в отрасли, которым удалось сохранить численность персонала (4915 работников) и среднюю заработную плату по заводу. По его словам, в 2019 году она составляла 42,8 тыс. руб. в месяц, а в 2020-м — ­

42, 9 тыс. руб. Также гендиректор утверждает, что массовые увольнения сотрудников не планируются: в прошлом году была упразднена всего 21 должность, в том числе трех человек сократили в руководящем звене.

Роман Кряжев, ­Александра Викулова