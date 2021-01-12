Киев заявил, что предложил Москве «золотой мост» для выхода из Донбасса

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина сделала России отличное предложение по завершению конфликта.

«Ключ в руках у Путина. Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Не просто уход, а уход с сохранением лица»,— сказал господин Арестович в эфире украинского канала Politeka. По его словам, при выполнении Россией этих соглашений с нее снимут санкции.

«Первым пунктом (минских соглашений.— “Ъ”) стоит демилитаризация. Пока не будет демилитаризации, мы не будем никуда двигаться. Россияне должны вывести войска, дать нам контроль над границей. По крайней мере частично,— сказал господин Арестович.— Тогда можно будет двигаться по остальным пунктам дальше».

Переговоры Трехсторонней контактной группы давно зашли в тупик. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, необходимо соблюдение парижских договоренностей со стороны Украины. Киев обвиняет в затягивании переговоров Москву.

О стратегии России на украинском направлении — в материале “Ъ” «"Отношения с Киевом останутся в состоянии глубокой заморозки"».