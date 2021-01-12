В России в 2020 году на 3,55% выросли тарифы ЖКХ

В 2020 году в России на 3,55% подорожали жилищно-коммунальные услуги, свидетельствуют данные (.pdf) Росстата. Жилищные услуги стали дороже на 3,33%, коммунальные — подорожали на 3,73%.

Стоимость холодного водоснабжения выросла на 3,88%, горячего — на 4,32%. Отопление подорожало на 3,36%, газоснабжение — на 3,22%, электроснабжение — на 3,96%.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась на 4,71%. Содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья подорожали на 2,35%. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ выросла на 1,67%.