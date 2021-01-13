Укольная ситуация

Власти ряда регионов Сибири сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. В Алтайском крае минздрав заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19. На фоне этих новостей разворачивается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Впрочем, опрошенные „Ъ-Сибирь“ медики отмечают, что пока жители не торопятся записываться на прививки. Среди причин они называют длительные новогодние праздники, а также недоверие к новой вакцине.



В некоторых регионах Сибири власти сообщили о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов заявил о выходе эпидситуации на плато. «Отмечу, что в этом году количество обращений к медикам в новогодние каникулы снизилось. Причем не только в поликлиники, но и в скорую помощь. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 30 528 вызовов СМП, в текущем году — 27 501 вызов»,— сказал он. О снижении уровня заболеваемости коронавирусом сообщил и Роспотребнадзор Новосибирской области. По данным руководителя регионального управления Александра Щербатова, за первую неделю 2021 года выявлено 989 случаев, что на 6% меньше предыдущей недели (–71 случай). Также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. Однако в ряде регионов ситуация остается напряженной. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), самый существенный прирост случаев заболевания коронавирусом в Сибири за первую неделю января отмечен в Омской области (+6%). По итогам первой декады января Республика Алтай остается «антилидером» в России по инфицированию коронавирусом: 6569 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Среди регионов Сибири по этому показателю также «лидируют» республики Тыва (4640 случая) и Хакасия (3465), Иркутская область (1808) и Красноярский край (1739).

«Мы надеемся на помощь вакцинации от коронавируса. К концу февраля 2021 года в край будет доставлено 150 тыс. вакцин, в течение года — еще около 1 млн доз»,— сказал в эфире телеканала «Енисей» заместитель министра здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков. В настоящее время в крае вакцинация проводится для групп риска — медработников, сотрудников образовательных организаций, социальных работников. Массовая вакцинация ожидается в первом квартале 2021 года. Всего в регион поступило 6242 дозы вакцины против коронавируса, прививки поставлены 1793 жителям.

В Омской области вакцинировались 2513 человек, из них более 1 тыс. жителей поставили оба компонента вакцины. Всего в регион поступило 8,4 тыс. доз вакцины. Чуть меньше привили в Алтайском крае — 1815 человек. Из них 332 человека имеют полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка), 1483 получили только первую прививку. Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе регионального минздрава, в регион поступило более 5,1 тыс. комплектов комбинированной векторной вакцины. До 1 марта этого года ожидается поставка еще более 94 тыс. доз. В Республике Алтай вакцину поставили 440 жителей. Из них 106 получили оба компонента вакцины. «По последним данным, в республику поступило 742 дозы вакцины от коронавируса „Спутник V“. На этой неделе мы ожидаем поставку очередной партии препарата»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

В Хакасии прививки получили 215 человек. Поступило в респуб­лику 2,5 тыс. доз вакцины. «Предварительно этой зимой в Хакасию должно прийти еще 25 тыс. доз вакцины от коронавируса»,— уточнили в минздраве региона. В Туве первую и вторую дозу вакцины получили 118 человек, 175 — в стадии вакцинации. Пока регион получил 1,2 тыс. доз вакцины. По данным республиканского минздрава, всего республике будет выделено 18,4 тыс. доз. Власти Томской области сообщили, что заявки на вакцинацию оставили 2477 жителей региона. К концу первой рабочей недели людей начнут приглашать на прививку, сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева. Первый этап вакцинации в области прошли 1355 человек из числа медицинских и педагогических работников (из них более 400 человек уже поставили вторую прививку).

Сотрудники одной из больниц в Республике Алтай на условиях анонимности рассказали „Ъ-Сибирь“, что жители пока не очень охотно записываются на вакцинацию: «Людям сейчас не до этого — прошли новогодние праздники и начались активные рабочие будни». По словам собеседника, из отрицательных побочных эффектов поставившие прививку чаще всего жалуются на повышение температуры в первый день после вакцинации. Один из врачей красноярской краевой больницы в разговоре с „Ъ-Сибирь“ отметил, что отношение у жителей региона к вакцине пока неоднозначное: «Не все люди еще доверяют качеству вакцины из-за того, что она новая. Медики из моего окружения не хотят ставить вакцину. Если так пойдет дальше, то не исключаю, что в дальнейшем получение разрешения на работу с пациентами медикам может выдаваться только после прививки».

Юлия Сасевич, Оксана Павлова