Деньги прошли мимо нефти

Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Их обвиняют в хищении $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd, за которой якобы стоят известный бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская жена Надежда Чернова. Переданные господам Савяку и Крыкановой средства должны были пойти на закупку нефтепродуктов, однако товар поставлен не был, а деньги исчезли. Вкладывался в сделку через господина Савяка и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, но он считает своего делового партнера посредником и скорее тоже жертвой, чем мошенником.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году. Как установило следствие, 23 ноября 2013 года офшорная фирма, владельцами которой якобы являются 72-летний известный российский бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская супруга Надежда Чернова, заключила договор о совместной деятельности с австрийской S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. По контракту компания господина Савяка получила $1,5 млн «для ведения коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», а сам бизнесмен выступал в сделках еще и в качестве поручителя. При этом заем должен был быть возвращен через год с процентами. Отметим, что в тот же день точно такой же контракт, но уже на $2 млн, S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH заключила с другим виргинским офшором — Priority provider ltd. Он якобы также принадлежит господам Аксентьеву (Кикалишвили) и Черновой. Участвовал в сделках по покупке дизельного топлива и нефтепродуктов и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Правда, как он сам заявил “Ъ”, названия офшоров ему ничего не говорят, а деньги он переводил не через них. В детали господин Мамиашвили вдаваться не стал, добавив лишь, что потерянная сумма для него является «огромной» (по некоторым данным, речь идет о $9 млн). При этом Юрия Савяка, который в этих сделках якобы был лишь посредником, Михаил Мамиашвили считает скорее жертвой, чем мошенником. «Он сделал несколько глупостей, и это нечистоплотные люди использовали против него»,— резюмировал господин Мамиашвили.

В течение довольно длительного времени господа Савяк и Крыканова, фигурировавшие в деле в качестве подозреваемых, находились под подпиской о невыезде (оба проживали в Москве). Более того, первый даже лично участвовал в нескольких арбитражных и гражданских судебных разбирательствах, где он являлся ответчиком по искам, предъявленным к нему в том числе Positive marketing ltd и Priority provider ltd. Дела Юрий Савяк проиграл в 2018, 2019 и 2020 годах. В судах, так же как и на допросах у следователя, он утверждал, что все полученные от партнеров средства уже 25 ноября 2013 года были переведены в Белоруссию на счета компании «Эдена Инвестментс Лимитед», однако та товар не поставила и деньги не вернула. При этом господин Савяк ссылался на приговор Центрального районного суда Минска от 23 августа 2016 года. Из него следовало, что сам россиянин по делу являлся потерпевшим, а виновными признаны многократный чемпион мира по самбо и совладелец белорусского нефтяного холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев, его сын, являющийся одним из учредителей компании «Эдена Инвестментс Лимитед», Казбек Япринцев, а также его деловой партнер Александр Арабян. В итоге Япринцев-старший отделался штрафом, а его сын с подельником получили за мошенничество по восемь лет колонии. Впрочем, уже через два года обоих президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал, и они вышли на свободу. При этом суд обязал осужденных возместить потерпевшему Савяку ущерб в размере $24 млн.

В России же расследование уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пошло по другому сценарию. Юрий Савяк и его супруга Ольга Крыканова стали в нем подозреваемыми и, очевидно, поняв, что рано или поздно окажутся на скамье подсудимых, в прошлом году уехали из страны. В итоге обоих объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. 13 и 14 января Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об изменении обоим меры пресечения с подписки о невыезде на заочный арест.

Адвокаты обоих фигурантов комментировать ситуацию отказались.

Олег Рубникович