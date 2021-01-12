Кубанские зоопарки и дельфинарии получат 47 млн рублей субсидий

Частные зоопарки, дельфинарии и океанариумы Краснодарского края получат 47,4 млн руб. субсидий из резервного фонда Правительства РФ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Субсидии компенсируют убытки предприятий из-за вынужденного простоя в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Средства покроют расходы на уход, питание и ветеринарное обслуживание питомцев. Как сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина, помощь получат анапский дельфинарий на Большом Утрише, дельфинарий «Морская звезда» в Сочи, парк живой природы «ДоДо» в Новороссийске.

Как ранее писал "Ъ-Кубань", парк живой природы «До-До» в станице Натухаевской (Новороссийск) оказался в сложной ситуации из-за карантина, введенного на Кубани для борьбы с распространением коронавируса. Из-за отсутствия посетителей доходы зоопарка, где содержатся сотни животных, в том числе краснокнижные, свелись к нулю, а зимние запасы корма закончились. В итоге владельцы зоопарка были вынуждены обратиться за помощью к жителям Кубани.

Наталья Решетняк