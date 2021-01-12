В цирке Удмуртии прокомментировали демонстрацию свастики на выступлении

В государственном цирке Удмуртии прокомментировали демонстрацию нацистской символики во время Рождественского представления 8 января. По их словам, представление было сделано по заказу Удмуртской епархии, в котором, согласно пожеланию заказчика, присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории государства.

«Нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда. Специфика циркового искусства — зрелищность, и используемые в нем образы могут иметь ироничный и гротескный характер. Также добавим, что на основании статьи 20.3 КоАП РФ допускаются подобные действия, так как они совершены в целях, не связанных с пропагандой нацисткой атрибутики и символики»,— отметили в цирке.

Напомним, что прокуратура проводит проверку по данному факту. В Ижевской епархии подчеркнули, что представление не имело цели нарушить законодательство запрещающее публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики.