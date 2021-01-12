В Ижевской епархии прокомментировали демонстрацию свастики в цирке

В пресс-службе Ижевской епархии прокомментировали демонстрацию нацистской символики во время Рождественского представления в цирке Удмуртии 8 января. Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по данному факту.

«Подобное Рождественское мероприятие проходило в цирке впервые. Сюжет был посвящен знаменательным событиям нашей Отечественной истории, которые календарно связаны с праздником Рождества Христова. Например, 25 декабря (Рождество по старому стилю) завершилась Отечественная война 1812 года; а 7 января 1942 года, в период Великой Отечественной войны, произошел перелом в Битве за Москву. Все это нашло отражению в сюжете цирковых номеров. В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер»,— говорится в сообщении.

В Ижевской епархии добавили, что представление не имело цели нарушить законодательство запрещающее публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики. «Согласно пункту 2, статьи 20.3 КоАП (статья запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), положение статьи "не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики… при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии"»,— подчеркнули в пресс-службе.