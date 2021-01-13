«Тайны следствия» раскроются в суде

Студия «Панорама» потребовала с ВГТРК и компании «Кинопроизводственный центр», входящей в медиагруппу Владимира Гусинского, 170 млн руб. за показ сериала «Тайны следствия». «Панорама» создала пилотные серии этой телесаги, которая идет на «России 1» уже 20 лет, и была подрядчиком в производстве первых 16 сезонов. С 17-го сезона структуры господина Гусинского стали производить сериал самостоятельно, но, как утверждает «Панорама», не выкупили исключительные права на него.

В течение декабря 2020 года студия «Панорама» Ады Ставиской подала к ВГТРК и ООО «Кинопроизводственный центр» восемь исков в Арбитражный суд Москвы на общую сумму $2,3 млн, или 170 млн руб., следует из картотеки суда. Иски связаны с показами 17-го сезона сериала «Тайны следствия» на канале «Россия 1», рассказал “Ъ” исполнительный директор «Панорамы» Константин Марголис.

В исках (есть у “Ъ”) утверждается, что «Панорама» в 1999–2000 годах создала четыре пилотные серии «Тайн следствия», объединенные названием «Гроб на две персоны», и приобрела у сценариста Елены Топильской исключительные права на это произведение, получив также право на его переработку в форме производства новых серий. Пилотные серии вошли в состав первого сезона сериала, который «Панорама» производила до конца 2016 года по заказу структур медиагруппы экс-владельца группы «Мост» и канала НТВ Владимира Гусинского.

«Это непростой вопрос авторских прав. Сложно разделить, какие образы, созданные Еленой Топильской, относятся к исходному произведению и в какой мере являются основой для всего остального,— заявил “Ъ” гендиректор Кинопроизводственного центра Олег Андреев.— Та же сценаристка писала новые серии уже по заказу других компаний». На ВГТРК воздержались от комментариев.

Вышедший в 2017 году 17-й сезон Кинопроизводственный центр создал уже без «Панорамы», заимствовав образы ключевых персонажей и продолжив их развитие, поэтому должен был приобрести право на переработку исходного произведения, настаивает Константин Марголис. Компания оценила стоимость права на переработку каждой из четырех серии в $12 тыс. исходя из оценки самого «Кинопроизводственного центра», приведенной в материалах дела о банкротстве одной из компаний господина Гусинского. За каждую из 12 серий сезона истец требует $48 тыс. в четырехкратном размере, то есть 14 млн руб.

Группа Владимира Гусинского долгое время выпускала полицейские сериалы для НТВ и «России 1», а в 2016 году с бизнесом начались проблемы, и в 2017-м «Форвард-фильм» и другие структуры инициировали кольцевое банкротство друг друга, сообщал “Ъ” 29 августа 2017 года. Совокупный объем требований кредиторов к ним составляет около 2 млрд руб., в том числе задолженность «Форвард-фильма» перед «Панорамой» достигла 98 млн руб. Пока кредиторы ничего не получили, так как суд еще не вынес окончательные решения, говорит представляющий интересы «Панорамы» в этом деле Тимур Асхадуллин. Учрежденный незадолго до банкротств Кинопроизводственный центр получил все права на произведенную продукцию группы, рассказывали ранее собеседники “Ъ”.

«Тайны следствия» — значимый проект для «России 1», он идет там уже 20 лет и все эти годы дает хорошие аудиторные результаты, привлекая на канал, чей основной продукт — женские сериалы, мужскую аудиторию, указывает медиаэксперт Кирилл Танаев. По его словам, это «универсальный телепродукт, и он стал в каком-то смысле культовым».

Если исключительные права на первые серии, включая образы персонажей, действительно принадлежат истцу, то и переработка их без согласия правообладателя невозможна, рассуждает руководитель практики «Интеллектуальная собственность» фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Даже изначальный сценарист, по его словам, в последующем может использовать своих героев в новых сериях только с согласия нового правообладателя, которому продал права на первоначальное произведение.

Анна Афанасьева