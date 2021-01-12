В Госдуму внесен проект о компенсации морального вреда при незаконном задержании

Депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») внесла в нижнюю палату парламента законопроект о компенсации морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконного задержания на 48 часов. Документ предлагает ввести понятие «лишение (ограничение) свободы» для перечней мер, влекущих компенсацию за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Кодекс об административных правонарушениях предполагает различные меры обеспечения производства по делам о правонарушениях, «среди которых наиболее посягающей на права и свободы человека мерой является административное задержание — кратковременное ограничение свободы, максимальный срок которого составляет 48 часов», говорится в пояснительной записке. Сейчас компенсация морального вреда осуществляется в случаях, когда вред причинен в результате «незаконного осуждения» гражданина, «незаконного привлечения к уголовной ответственности» и ряде других случаев.

«Вместе с тем, даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ»,— отмечается в документе. Изменения касаются статей 1070 и 1100 Гражданского кодекса РФ.