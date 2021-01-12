Бай остался под новое обвинение

В Новосибирске арестован криминальный авторитет Бай-Али Султаханов по прозвищу Бай. В 2018 году он освободился из местной колонии, где отбывал внушительный срок за бандитизм, назначенным ему судом Чечни, и по решению воровской сходки остался в Новосибирске. Здесь он выступал третейским судьей в конфликтах между преступными группировками и держал «общак». Сейчас Баю инкриминируют статью УК РФ о занятии высшего положения в криминальной иерархии, по которой ему грозит от восьми до 15 лет заключения.

Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отправил до 5 марта в СИЗО 36-летнего Бай-Али Солтаханова, которому предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархи).

По данным источников “Ъ”, для разработки Бая, имеющего статус «смотрящего» за регионом, была создана межведомственная группа, в которую вошли представители региональных управлений МВД, ФСБ, ФСИН и Росгвардии. Согласно собранным материалам, в местном криминальном сообществе Бай являлся довольно влиятельной персоной. В начале 2000-х годов он был осужден на 13 лет за бандитизм (ст. 209 УК РФ) и серию разбойных нападений (ст. 162 УК РФ) на территории Чечни. Срок он отбывал в новосибирской исправительной колонии №14 строгого режима, где его авторитет начал расти. В 2018 году Бай вышел на свободу.

Согласно оперативной информации, по поручению кавказских криминальных кланов он остался в Новосибирске, где стал отвечать за сохранность и пополнение воровской кассы.

Среди тех, кто за него поручился, был влиятельный чеченский вор Ахмед Шалинский. «Подозреваемый придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров на территории Новосибирской области, вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями»,— говорится в материалах следствия.

Собрав достаточно доказательств, правоохранительные органы приняли решение о задержании «смотрящего». Бая задержали в квартире элитного дома на Красном проспекте. Жилплощадь «авторитет» снимал вместе с женой и двумя детьми. У Султаханова изъяли банковские карты и гаджеты. Перед отправкой в камеру «смотрящему» дали взять вещи и гигиенические принадлежности.

Следователи ГУ МВД РФ по Новосибирской области направили в суд ходатайство о заключении «авторитета» под стражу.

Они мотивировали свою просьбу тем, что Бай может скрыться и подключить все свои связи для давления на свидетелей.

Как рассказал “Ъ” старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Иван Давыдов, его ведомство поддержало прошение следствия, а суд его удовлетворил. Адвокат Бая просил оставить его доверителя под домашним арестом, но в этом ему отказали.

О том, какую линию защиты выбрал «авторитет», неизвестно.

Отметим, что в последнее время сибирские силовики плотно взялись за криминальных авторитетов. В Томском облсуде сейчас слушается дело вора в законе Николая Кузьмичева по прозвищу Коля Томский. В Красноярске коллегия присяжных рассматривает дело «законника» Константина Найбауэра, известного в криминальных кругах как Костя Канский. Они также обвиняются в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Константин Воронов, Новосибирск