Россия приостановила оформление электронных виз из-за коронавируса

Оформление электронных виз для иностранцев, которое должно было начаться 1 января, приостановлено, сообщил консульский департамент МИД РФ. Это связано с пандемией коронавируса.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства Российской Федерации»,— говорится в сообщении.

Оформление электронных виз должно было стартовать 1 января 2021 года для граждан 52 стран, в том числе из ЕС. Это позволит приехать в страну с краткосрочным визитом. Однократная виза действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток.

Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов о новом типе виз — в интервью “Ъ” «"Эксперимент хорошо себя зарекомендовал"».