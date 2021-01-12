Командир эсминца Балтийского флота похитил гребные винты на 39 млн рублей

Командир эсминца «Беспокойный» оказался причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов с корабля, сообщил руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых. По его данным, ущерб составил 39 млн руб.

«Офицер в составе организованной группы, вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь"»,— сказал господин Шаршавых «Интерфаксу».

Он уточнил, что фигуранты дела заменили бронзовые винты на аналогичные металлические, стоимость которых ниже, а качество хуже. По его словам, расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира завершится в ближайшее время.