«АвтоВАЗ» переименовал Lada 4x4 в Niva Legend

«АвтоВАЗ» переименовал внедорожник Lada 4x4 в Niva Legend, сообщает российский автопроизводитель.

Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках, которые позволили снизить уровень шума в салоне при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Напомним, в декабре 2019 года «АвтоВАЗ» выкупил у General Motors 50% в СП «GM-АвтоВАЗ», которое с 2002 года выпускало внедорожник Chevrolet Niva. После завершения сделки производственная площадка, которая была переименована в «Лада Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать «АвтоВАЗу», а модель Niva вернулась в линейку Lada. Теперь у «АвтоВАЗа» две Lada Niva — классическая Legend и Travel, которая ранее называлась Chevrolet Niva.