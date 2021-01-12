В Краснодарском крае продажи полисов е-ОСАГО в 2020 году выросли на 38%

В Краснодарском крае в 2020 году продали 481 тыс. электронных полисов ОСАГО. Это на 38% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

По этому показателю регион занимает седьмое место в России с долей рынка в 2,7%. Больше всего полисов е-ОСАГО приобрели в Москве (1,6 млн, 9,1%), Подмосковье (950 тыс., 5,3%) и Свердловской области (721 тыс., 4,1%). По итогам 2019 года Кубань находилась на 15-м месте по продажам е-ОСАГО, количество проданных электронных полисов составило 348,4 тыс. шт.

Всего в 2020 году в России было продано 17,8 млн электронных полисов ОСАГО. Таким образом, доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной автогражданской ответственности, отмечают в РСА.

Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что год, ознаменовавшийся пандемией и ограничениями на свободное перемещение людей, показал, что электронные полисы ОСАГО – удобный и востребованный инструмент. По его словам, доказательством этому служит, что в число регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО вошли те, где ситуация с коронавирусом оказалась наиболее острой.

«Важно, что развитие электронных продаж ОСАГО позволило кому-то лишний раз не подвергать риску свое здоровье и здоровье своих близких. Отмечу также, что при большом количестве продаваемых полисов е-ОСАГО число жалоб на проблемы с их покупкой минимально»,- прокомментировал он.

Также Игорь Юргенс рассказал, что с 2021 году отрасль начнет переходить на онлайн-регулирование убытков.

«Мы видим, что страховщики активно развивают мобильные приложения и на 2021 год наметили электронное урегулирование убытков. Таким образом, страховое сообщество подготовлено к следующему шагу - помимо электронных продаж, станет возможно получить весь спектр услуг в онлайн режиме»,- добавил господин Юргенс.

Алексей Белянин