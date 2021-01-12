Командир подмосковной воинской части совершил самоубийство

Командир воинской части «Мещерино-1» (№30258) в Ступинском районе Московской области покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Что стало причиной, пока неизвестно. Имя офицера агентство не приводит. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», Федеральным казенным учреждением «Войсковая часть 30258» с апреля 2017 года руководил Игорь Александрович Попов.

«Командир воинской части №30258 совершил самоубийство. Медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи»,— сказал источник агентства. Следователи проводят проверку.

На профильных форумах можно найти информацию о том, что часть «Мещерино-1» относится к Главному управлению Генштаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ).