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Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

Казахстан начал подачу нефти после приостановки транзита. На штатный режим планируется выйти сегодня днем, сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин. Вчера, 11 января, Казахстан приостановил транзит из-за проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов.

«Вчера в 16:58 мск началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима. На штатный режим планируется выйти сегодня днем»,— сказал господин Демин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Подробнее о приостановке — в материале “Ъ” «Нефть стынет в трубах».

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