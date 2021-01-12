Первый замглавы Минвостокразвития Крутиков уходит из ведомства

Первый заместитель главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков покидает свою должность. По его словам, он планировал уйти с госслужбы еще в 2018 году, но тогда его «остановила новая сфера ответственности». О новом месте работы господин Крутиков пока не сообщил.

«Я завершаю свою работу в Минвостокразвития России. Шесть с половиной лет имел честь работать в одной из сильнейших управленческих команд страны»,— написал Александр Крутиков в Facebook.

«Уход с госслужбы планировал еще в 2018 году. Тогда остановила новая сфера ответственности. Развитие Арктики за эти два года стало для меня нечто большим, чем просто должностными обязанностями. На новом месте работы, о котором вы скоро узнаете, я обязательно продолжу начатые дела»,— сообщил он.

Александр Крутиков был назначен на пост замглавы Минвостокразвития 7 октября 2016 года, первым заместителем он стал 27 октября 2020 года, говорится на сайте министерства. Ранее господин Крутиков был директором департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов, заместителем директора департамента территориального и социально-экономического развития. До Минвостокразвития Александр Крутиков работал в администрации Одинцовского муниципального района Московской области.