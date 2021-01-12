191 случай заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердили у 100 жителей Ижевска, 16 граждан из Можги, 11 — из Киясовского района, 10 — из Завьяловского района, восьми — из Воткинска, семи — из Глазова, по шесть — из Можгинского и Дебесского районов, по пять — из Шарканского и Кизнерского районов, по три — из Сарапула, Воткинского и Красногорского районов, по два — из Глазовского и Вавожского районов, по одному — из Граховского, Малопургинского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов. При этом 193 человека вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 22302 случая заражения коронавирусом. Из них 312 закончились летальным исходом, 18460 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 161 заболевший находится в тяжелом состоянии.