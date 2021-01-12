Евгений Куйвашев поручил обеспечить жильем пострадавших при пожаре в Екатеринбурге, где погибли 8 человек

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову обеспечить пострадавших при пожаре в девятиэтажном доме на ул. Рассветной, 7 жильем из маневренного фонда, сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

Напомним, в ночь на 12 января в результате пожара в многоквартирном доме погибли восемь человек, включая девочку 2013 года рождения. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В данный момент устанавливается причина возгорания.