В пожаре в Екатеринбурге скончались 8 человек

В ночь на 12 января в результате пожара в девятиэтажном доме по ул. Рассветная, 7 в Екатеринбурге погибли восемь человек, включая семилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что пожар начался в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, а также было обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.

«Всего были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей, из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Размещение эвакуированных граждан было организовано в здании соседней гимназии.

Площадь пожара составила 30 кв. м., в 03:50 пожар был локализован, 04:06 пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы девять ед. спецтехники, 30 человек личного состава. На месте пожара развернут оперативный штаб.

В данный момент на месте происшествия работают следователи, которыми был проведен осмотр места происшествия и опрошены свидетели. Тела умерших направлены для проведения судебной медицинской экспертизы в целях выяснения давности и точной причины смерти.

«На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Личности погибших и пострадавших оперуполномоченными и участковыми сейчас устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие», — подчеркнул глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.