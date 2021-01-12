Иркутские ученые зафиксировали более 10 афтершоков после землетрясения в Монголии

В течение двух часов после основного толчка с эпицентром в районе озера Хубсугул в Монголии зарегистрировано восемь афтершоков с магнитудами от 5,2 до 4,4. Об этом сообщается на сайте Института земной коры СО РАН.

Землетрясение, по данным ученых, произошло в 5:32 местного времени (00:32 мск), имело магнитуду 6,7, энергетический класс 15,2. «Механизм очага, по данным международных геофизических служб — сброс. Это типичный механизм для условий растяжения, которое доминирует в рифтовой Хубсугульской впадине»,— говорится в сообщении на сайте института.

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает о еще нескольких последующих толчках после сильного землетрясения. Последний из них был зафиксирован в 10:39 местного времени (05:39 мск).

Сильное землетрясение почувствовали жители Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев ранним утром 12 января. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в эпицентре, который располагался в 34 км от населенного пункта Турт в Монголии, интенсивность составила 8,7 балла.

В Иркутске подземные толчки ощущались силой 5 баллов. Ведомство также сообщило, что данных о разрушениях в регионе не поступало, о пострадавших тоже. «Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов Иркутской области для уточнения информации», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Екатерина Еременко, Иркутск