В Иркутске произошло землетрясение

В Иркутске 12 января около 5:35 местного времени (00:35 мск) ощущались сильные подземные толчки. Как сообщило ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.

«Эпицентр в Монголии в 34 км от населенного пункта Тур. Интенсивность 8,7 баллов. В Иркутске — до 5 баллов. »,— сказали в пресс-службе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

После достаточно продолжительного сильного толчка, в Иркутске небольшие шатания ощущались и после. Около 6:05 был еще один ощутимый толчок. Пользователи Facebook пишут, что был слышен треск конструкций. Землетрясение ощущалось даже в Братске, в 700 км от Иркутска.

Екатерина Еременко, Иркутск