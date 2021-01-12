«Композит» растягивает трубу

Курское научно-производственное объединение «Композит» намерено до 2025 года вложить 2,5 млрд руб. в расширение производства трубопроводов большого диаметра для гидромеханизации, а также для выпуска новых моделей гусеничных лент для снегоходов. Проект планируется реализовать в три этапа, а его итогом может стать почти трехкратное увеличение доли экспорта. Эксперты отмечают, что предприятию придется работать на емком, но высококонкурентном рынке.

О создании «новой производственной площадки» на местном заводе «Композит» губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал во время прямого эфира в конце декабря. Более подробно на проекте он останавливаться не стал. В региональной администрации “Ъ-Черноземье” пояснили, что речь идет о расширении производства в ООО НПО «Композит», которое специализируется на изготовлении трубопроводов для горно-обогатительного комплекса и гидромеханизации, а также гусеничных лент для снегоходов. В администрации отметили, что проект рассчитан до 2025 года, а объем инвестиций запланирован на уровне 2,5 млрд руб.

Компания рассчитывает увеличить производственные мощности для изготовления трубопроводов для гидромеханизации и новых моделей гусеничных лент для снегоходов. Планируемые объемы производства в администрации не раскрыли, но отметили, что в результате реализации проекта доля экспорта «Композита» может увеличиться с 20 до 65%. На самом заводе “Ъ-Черноземье” не смогли прокомментировать эту информацию.

Подготовительные работы к проекту на заводе начали в 2020 году, уточнили “Ъ-Черноземье” в обладминистрации. Его планируется реализовать в три этапа со строительством трех производственных корпусов общей площадью 35,5 тыс. кв. м, модернизацией действующего корпуса №1, подведением инфраструктуры и закупкой станков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НПО «Композит» (ранее — ЗАО, с октября 2012 года — ООО) зарегистрировано в Курской области в феврале 1992 года для производства резиновых изделий. Уставный капитал — 2,6 млрд руб. По итогам 2019 года выручка предприятия составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 215,9 млн руб. Гендиректором является Александр Некрасов. Единственный владелец — Сергей Дегтярев.

По собственным данным предприятия, основное направление «Композита» — «исследование, разработка, производство износостойких резиновых трубопроводов». Компания занимается поставками «на крупнейшие предприятия горно-обогатительного комплекса» РФ, СНГ, Индии, Польши, Перу, США и Чили, а также экспортирует трубопроводы на различные предприятия в Бельгию, Египет, Италию, Нидерланды и ОАЭ. Кроме того, в 2020 году компания сообщала об отгрузке продукции в Азербайджан, Аргентину, Венгрию, Грузию, Камерун, Северную Македонию и Судан. Помимо производства трубопроводов, «Композит» занимается созданием технических проектов с учетом особенностей условий эксплуатации продукции.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов называет рынок резинотканевых труб «достаточно емким, с проблемными и активно развивающимися нишами», на котором «розница практически отсутствует просто в силу специфики продукции»: «Например, пульпопроводы в целом остаются достаточно востребованными вне зависимости от состояния экономики: несмотря на прочностные характеристики, при постоянной эксплуатации требуется их регулярное обслуживание и замена отдельных участков». Однако это исключительно высококонкурентный рынок, отметил господин Антонов. По его оценке, «Композит» входит в число крупнейших производителей, поэтому особых проблем с каналами сбыта «даже в столь непростое время возникнуть не должно».

«Но есть определенные сомнения насчет экспортного потенциала: мировой рынок достаточно насыщен предложением, в том числе из Китая. Конкурировать тут, безусловно, можно и нужно, но вполне возможна ситуация, в которой такая конкуренция будет исключительно статусной и не направленной на достижение максимальной маржинальности производства», — пояснил эксперт.

В то же время производство гусеничной ленты в России «находится на достаточно низком уровне развития». Алексей Антонов отметил, что спрос в основном формируют организации, эксплуатирующие специализированную гусеничную технику: «За очень редким исключением эта техника импортная, для производства комплектующих и запасных частей для нее необходима соответствующая лицензия». По его мнению, «Композит» может сделать ставку на вторичный рынок. «На 65% это спрос, связанный с необходимостью ремонта уже эксплуатируемой техники, в основном сельскохозяйственной. Это потребует, скорее всего, существенных усилий в части получения необходимых лицензий, но опять же только лицензирование позволит выйти и на внешние рынки», — резюмировал господин Антонов.

Александр Прытков