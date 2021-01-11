«Ленэнерго» составило список подстанций, на которых можно размещать граффити

ПАО «Россети Ленэнерго» составило список трансформаторных подстанций, где разрешается размещать рисунки уличных художников. В общей сложности в него вошли 43 объекта компании. Об этом со ссылкой на депутата Заксобрания Петербурга и автора законопроекта о защите граффити Дениса Четырбока сообщает «Фонтанка.ру».

При этом в «Ленэнерго» отметили, что за согласование и содержание изображений ответственность должен нести лично инициатор проекта. В компании также подчеркнули, что не возражают против размещения на своих объектах граффити, в случае если авторы будут соблюдать официальную процедуру согласования.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге в настоящий момент официально действует мораторий на закрашивание граффити, однако работы уличных художников продолжают уничтожать коммунальные службы.

Подробнее о противостоянии представителей стрит-арта, Смольного и коммунальщиков — в материале “Ъ-СПб” «Художников оставят у стенки».