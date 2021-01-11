Сумма штрафов за COVID-нарушения превысила 20 млн рублей в Нижегородской области

За новогодние праздники со 2 по 10 января в Нижегородской области на соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 проверили 194 объекта сферы развлечений — кафе, ресторанов, магазинов, кинотеатров и катков. В ходе рейдов выявили 53 нарушения на 19 объектах, сообщили в департаменте региональной безопасности.

В связи с выявленными нарушениями возбудили 19 дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Кроме того, проверяющие провели 193 профилактические беседы.

С начала пандемии в Нижегородской области составили более 290,1 тыс. протоколов о нарушениях, из них 1,44 тыс. в отношении юридических лиц и предпринимателей. Суды рассмотрели более 16 тыс. дел, сумма назначенных штрафов превысила 20,1 млн руб. Вынесено более 9,5 тыс. предупреждений.

Анастасия Еремина