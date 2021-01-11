Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ в Петербурге продлен до 1 апреля

Власти Петербурга продлили до 1 апреля беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан, у которых ежемесячно на это уходит более 14% совокупного дохода семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беззаявительный порядок в Петербурге был введен временно с 1 апреля в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. С этого времени для граждан, у которых истекает срок получения субсидии, право на ее получение на очередные шесть месяцев продлевается автоматически.

По данным городской администрации, ежегодно в Петербурге получателями данной меры господдержки становятся более 70 тыс. семей. В частности, в 2020 году субсидии на оплату ЖКУ в городе получили порядка 74 тыс. семей на сумму 1,2 млрд рублей. Средний размер выплаты на семью составляет около 1601,02 рубля. В беззаявительном порядке субсидия была предоставлена 58 тыс. петербургских семей на сумму около 900 млн руб.