11 января, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Finnair возобновит полеты в Петербург с 28 января

Финская авиакомпания Finnair в последних числах января возобновит выполнение рейсов в Россию. В частности, согласно опубликованному расписанию, первый после долгого перерыва самолет в Петербург прилетит 28 января. Посадка в Пулково запланирована на 14:15 мск, следует из данных бронирования на сайте перевозчика.

В этот же день рейс Finnair будет выполнен по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с середины марта 2020 года финский перевозчик отменил все рейсы в Россию из-за пандемии коронавируса.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Экспертное мнение

Конференции Ъ СПб

Конференции Ъ СПб

Профиль пользователя