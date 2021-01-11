Finnair возобновит полеты в Петербург с 28 января

Финская авиакомпания Finnair в последних числах января возобновит выполнение рейсов в Россию. В частности, согласно опубликованному расписанию, первый после долгого перерыва самолет в Петербург прилетит 28 января. Посадка в Пулково запланирована на 14:15 мск, следует из данных бронирования на сайте перевозчика.

В этот же день рейс Finnair будет выполнен по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с середины марта 2020 года финский перевозчик отменил все рейсы в Россию из-за пандемии коронавируса.