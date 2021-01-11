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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербургский суд признал разрешение на реконструкцию дома Басевича законным

Петроградский районный суд Петербурга признал законным заключение КГИОП по проекту общежития Академии танца Бориса Эйфмана, предполагающему частичный снос исторического здания дома Басевича на Большой Пушкарской улице,7. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, доводы истца Дмитрия Куклина о признании незаконным заключения комитета суд посчитал неубедительными.

Суд указал, что было установлено аварийное состояние строительных конструкций здания. Согласованный КГИОП проект предусматривает восстановление этажей объекта, воссоздание фасадов. В иске истцу было отказано.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что против реализации проекта приспособления Дома Басевича для нужд театра Бориса Эйфмана активно выступают градозащитники. Летом 2020 года на заседании рабочей группы при КГИОП было принято решение принципиально согласиться с доработанной концепцией воссоздания внешнего облика бывшего доходного дома. Она, напомним, предполагает сохранение 1-5 этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных шестого этажа и мансарды, восстановление конфигурации дворовых корпусов.

Подробнее о концепции воссоздания бывшего дохожного дома — в материале “Ъ-СПб” «Для дома Басевича нашли компромисс».

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