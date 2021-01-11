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Травмы от пиротехники за новогодние праздники получили как минимум восемь петербуржцев

Использование пиротехники за время новогодних каникул в Петербурге стало причиной травмирования как минимум восьми человек, включая одного ребенка, и пожара в одной из квартир в Красносельском районе города в ночь на 1 января. Об этом со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС по Петербургу Игоря Титенка сообщает «Интерфакс».

В общей сложности, по данным представителя ведомства спасателей, с начала года в Петербурге уже зафиксировано более 280 пожаров, в которых погибли девять человек, а 20 — получили травмы. Спасти удалось 36 человек, добавил господин Титенок.

Также за период новогодних праздников в этом году в Петербурге отмечен рост числа травматологических обращений граждан. В частности, по словам главного врача городской станции скорой медицинской помощи Алексея Бойкова, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось количество пострадавших от гололеда — менее чем за две недели 2020 года к медикам обратились 132 поскользнувшихся, в минувшем году был зафиксирован 61 подобный случай.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в субботу, 9 января, спасатели тушили крупный пожар на Васильевском острове, который произошел после разлива дизельного топлива при его переливе во время заправки модульной котельной на Косой линии.

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