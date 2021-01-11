Сергей Скрипаль не связывался с родственниками в Ярославле после смерти матери

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не связывался со своими родственниками, проживающими в Ярославле, после того, как 7 января 2021 года стало известно о смерти его матери, сообщает ТАСС со ссылкой на племянницу Сергея Скрипаля – Викторию Скрипаль.

«7 января позвонили в посольство Великобритании в Москве и передали информацию. В посольстве заверили, что в этот же день эту информацию передут по каналам посольской связи. В этот же день мы передали эту информацию в Daily Mail и они опубликовали заметку на своем сайте, а затем – в печатном издании. Я думаю, эту информацию до них довели, но от них соболезнований выражено не было. То есть никакой информации от них мы не получили. Я не знаю, в каком состоянии находится сам Сергей Викторович»,— цитирует ТАСС Викторию Скрипаль.

Виктория Скрипаль отметила, что Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля, также не выходила на связь после смерти бабушки.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле на 93-м году жизни скончалась мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Она умерла в одной из больниц Ярославля, где с 30 декабря проходила лечение от коронавируса. Ранее сообщалось, что в последний раз Сергей Скрипаль виделся с матерью в 2004 году. В 2019 году они разговаривали по телефону.

1 декабря 2020 года Юлия Скрипаль позвонила своим родственникам в Ярославль и рассказала, что ее отец переживает за состояние здоровья своей матери.

Напомним, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери, по утверждению британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что к отравлению веществом А234 причастны российские спецслужбы. Российская сторона это категорически отвергает.

Антон Антонов