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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Ленобласти создадут охраняемую природную территорию за 424 тыс. евро

Новая особо охраняемая природная территория будет создана в 2021 году в Выборгском районе Ленобласти. Проект будет реализован в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». Его стоимость составит €424,5 тыс. с учетом софинансирования Евросоюза, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Известно, что в рамках проекта «Кюренниеми — культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэла Агриколы» на берегу Финского залива, на мысе Кюренниеми, где установлен памятник финскому просветителю Микаэлю Агриколе, будут созданы туристические тропы, парковки, открыт визит-центр международного эко-туризма. На данной территории будут установлены информационные щиты, оборудованы места для отдыха и кемпингов.

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