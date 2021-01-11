Рост числа банкротств среди физлиц в Петербурге составил 74%

По итогам прошлого года в Петербурге обанкротилось в общей сложности 7267 человек. Рост числа банкротств среди физлиц составил 74% по отношению к 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

При этом за период с 1 января по 31 декабря 2020 года в отношении 5457 человек в Петербурге была введена реализация имущества. Также были признаны банкротами, но при этом была введена реструктуризации долгов для 1810 человек. Примечательно, что суды утверждали реструктуризацию долгов всего 14 раз, то есть менее чем в 1% случаев. Для 13 человек (для трех в 2019 году) банкротство закончилось неудачно — их не освободили от финансовых обязательств.

Напомним, что в 2020 году в России было введено внесудебное (упрощенное) банкротство, заявления стали принимать в МФЦ с 1 сентября прошлого года. В Петербурге было подано 530 заявлений, из них только 20 были приняты. По-прежнему, нет ни одной завершенной процедуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербург стал лидером среди субъектов РФ по числу обращений граждан за внесудебным банкротством.