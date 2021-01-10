МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае

Жителей и гостей Кубани предупреждают о значительном ухудшении погоды с 10 по 12 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ, непогода коснется в первую очередь Черноморского побережья и горных районов.

В этот период ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед, ухудшение видимости на дорогах.

Особенно внимательными и острожными стоит быть жителям Туапсинского района, Сочи, Апшеронского, Мостовского, Лабинского районов.

В связи с прогнозом организована работа оперативного штаба и оперативных групп. Органы управления, силы и средства функционируют в режиме повышенной готовности.

Наталья Решетняк