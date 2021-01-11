В Краснодаре главного бухгалтера военного училища летчиков судят за растрату 60,9 млн рублей

Прикубанский суд Краснодара 14 января начнет слушание уголовного дела в отношении Алексея Имаса, бывшего начальника финансово-экономической службы — главного бухгалтера Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ), а также бывшего начальника расчетного отдела Яны Веретеновой. Подсудимым Имасу и Веретеновой предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает сайт суда.

Бухгалтеры Анна Медведкова и Людмила Меднова, работавшие в подчинении у Алексея Имаса и признавшие вину, летом прошлого года осуждены к условным срокам. Как следует из приговоров бухгалтерам, в период с 2016 по 2018 год сотрудники финансово-экономической службы КВВАУЛ организовали систему приписок при начислении денежного довольствия военнослужащим, необоснованно начисленные средства похищались. Ущерб, нанесенный МО РФ, оценивается в 60,9 млн руб., эту сумму Минобороны взыскивает с осужденных Медведковой и Медновой. Подсудимые Имас и Веретенова вину не признают.

Анна Перова, Краснодар