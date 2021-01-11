Вячеслав Гладков усиливает социальный блок правительства Белгородской области

Врио губернатора Белгородчины Вячеслав Гладков объявил о планируемых структурных изменениях в правительстве региона. В частности, как сообщили в его пресс-службе, вице-губернатор Наталия Зубарева будет курировать еще и социальную политику области. До этого под ее ведением были региональные департаменты здравоохранения и соцзащиты, образования, а также управления по делам архивов, ЗАГС. Теперь к ним прибавятся управления культуры, физкультуры и спорта, по труду и занятости населения, государственной охраны объектов культурного наследия.

При этом планируются назначения начальников в департамент здравоохранения и социальной защиты населения (ранее этот пост по совместительству занимала госпожа Зубарева) и в департамент образования (его руководителем на официальном сайте ведомства пока указана Елена Тишина) области. «Новые кандидатуры сейчас проходят согласование в федеральных министерствах. К назначению планируются люди, имеющие многолетний опыт профильной работы в сферах», - отметили в облправительстве. Там также уточнили, что в состав департамента образования войдут управления профессионального образования и науки. Эти структуры до сих пор находятся в департаменте внутренней и кадровой политики региона.

Вячеслав Гладков поручил оперативно подготовить необходимые документы по структурным изменениям. По его словам, преобразования не повлекут увеличения бюджетных расходов на содержание госаппарата.

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Андрей Цветков