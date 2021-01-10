В правительстве Белгородской области анонсированы изменения

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в Telegram анонсировал кадровые и структурные изменения в правительстве региона, о которых будет официально объявлено на совещании в 9.00 11 января. «Хочу на утренней планерке довести до членов правительства некоторые изменения в структуре, кадровые решения. Действительно, два месяца назад, приступая к исполнению своих обязанностей, планов на такие быстрые решения я не строил. Но сейчас вижу, что они необходимы», - заявил господин Гладков, пообещав более подробные комментарии в первый день рабочей недели.

Отметим, что уже после новогодних праздников врио главы области успел побывать в трех районах: Чернянском, Краснояружском и Красненском. В частности, он посетил Чернянскую ЦРБ, в которой сейчас оборудовано отделение для лечения пациентов с коронавирусом – 173 койки. Часть из них, как уточнили в облправительстве, располагается в здании инфекционного корпуса, отремонтированном в апреле 2020 года. Ковид-госпиталь обслуживает сразу пять районов региона: Чернянский, Корочанский, Красненский, Валуйский и Вейделевский. Но медики пожаловались на качество проведенного ремонта, а именно на проблемы с вентиляцией, отоплением и канализацией. «Проблема очень большая, это видно невооруженным взглядом. И мне пока непонятно, как это могло произойти. Денег было достаточно много выделено. Завтра буду этот вопрос обсуждать со своим заместителем. Меры мы должны предпринять. Оставлять район наедине с этой проблемой, конечно, не будем. Был заключен контракт, деньги перечислены. В этой ситуации нужно разобраться»,- пообещал Вячеслав Гладков.

Чем был известен Вячеслав Гладков до приезда на Белгородчину, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков